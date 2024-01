Weibliche DJs: Ein Jahr reicht Chemnitzerin nicht, um Vielfalt zu zeigen

Am 1. Januar 2023 startete Christin Busch das Instagram-Projekt „365 fe*male DJs“. Jeden Tag hat sie eine DJ vorgestellt. Schnell wurde klar, es gibt viel mehr. Also geht das Projekt in eine Verlängerung.

365 Tage, 365 DJs, weiblich oder genderqueer, sichtbar machen, eine Plattform bieten, Booker aufmerksam machen: Das war die Idee von Christin Busch. Die Chemnitzerin ist selbst DJ, Diplom-Designerin mit eigenem Atelier, Geschäftsstellenleiterin des Chemnitzer Künstlerbundes, Netzwerkerin, Booking-Agentur-Gründerin. Und neben all dem hatte sie... 365 Tage, 365 DJs, weiblich oder genderqueer, sichtbar machen, eine Plattform bieten, Booker aufmerksam machen: Das war die Idee von Christin Busch. Die Chemnitzerin ist selbst DJ, Diplom-Designerin mit eigenem Atelier, Geschäftsstellenleiterin des Chemnitzer Künstlerbundes, Netzwerkerin, Booking-Agentur-Gründerin. Und neben all dem hatte sie...