Wer hat Lust, diesen Chor zu leiten?

Der Chorgesang in Frankenberg erleidet einen herben Verlust: Zum Jahreswechsel endet die über 50-jährige Geschichte der Chorgemeinschaft Lützeltal. Sangen in Spitzenzeiten mehr als 30 Frauen und Männer zusammen, waren es zuletzt nur noch 14. Es mangelt an Nachwuchs. Doch etwas wird bleiben.