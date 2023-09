Wie bekommt man 50 Zahnärzte zum Feiern? Ein Chemnitzer Dentalabor-Leiter und seine Art des Geschäftemachens

After-Work-Partys sind in Großstädten üblich. Auch in Chemnitz gibt es das – allerdings meist eher unauffällig. Jörg Wildenhain ist da von einem ganz anderen Schlag. Er sorgt für Lifestyle in der Zahnmedizin.

Jörg Wildenhain kennt Hunderte Zahnärzte. Der Chemnitzer stammt aus einer Zahnarzt-Familie. Generationen ergriffen diesen Beruf, auch seine Schwester. Er selbst entschied sich anders. Wildenhain wurde Zahntechniker und gründete vor etwa 20 Jahren sein eigenes Dentallabor – das „Kauzentrum". Mittlerweile ist er vorrangig Netzwerker. Kaum...