Wieviel Wasserstoff steckt schon in Chemnitz?

Wenn Michelle Vinke fünf Jahre in die Zukunft schaut, dann sieht sie Wasserstoff-Busse durch Chemnitz fahren, die ersten Müllfahrzeuge haben Wasserstoff-Antrieb, das Wasserstoff-Innovationszentrum am Technologiecampus steht. Und natürlich gibt es dann mindestens eine Wasserstoff-Tankstelle. Denn die gibt es bisher nicht. Die zehn in Chemnitz...