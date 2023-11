Windkraft- und Solaranlagen: Energiewende beschäftigt Neukirchen und Adorf

In einer Einwohnerversammlung sorgten eine Solaranlage und drei Windkrafträder für Diskussionen. Bürgermeister Thamm appelliert: Man könne die Augen nicht vor der Energiewende verschließen.

Dass die Gemeinde Neukirchen zur Einwohnerversamlung in Adorf am Dienstag eine Supverisorin und Moderatorin eingeladen hatte, spricht für sich. Ihre Aufgabe: Die Diskussion zwischen Bürgern, Bürgermeister und Ortsvorsteher zu leiten und dafür zu sorgen, dass jeder in einem geordneten Rahmen zu Wort kommen kann. Gleich zwei brisante Themen...