Wohnheim in Chemnitz beschmiert

(Chemnitz)Am Nachmittag des Sonnabends ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass eine Gemeinschaftsunterkunft in der Chemnitztalstraße mit einem Schriftzug beschmiert wurde. In abwertender Sprache werden Marokkaner, die dort untergebracht sind, auf Englisch beleidigt. Daneben steht der fünfzackige Stern, der in der marokkanischen Flagge...