Zeit für Bilder und Bildung – ein Überblick zu laufenden und bevorstehenden Ausstellungen in Chemnitz

Die Zeit für entspannte Aktivitäten im Freien geht zu Ende. Der Herbst ist ideal, mal wieder in Museen und Galerien zu gehen. Dort stehen gerade mehrere neue Ausstellungen an. Ein Überblick.

Der unterdessen formell abgelegte Slogan „Stadt der Moderne“ hat bei vielen Chemnitzern schon immer für Unverständnis gesorgt. So müsste eine Ausstellung mit dem Titel „Welche Moderne?“ Aufklärung versprechen. Doch es geht bei der Schau in den Kunstsammlungen, die am 22. Oktober beginnt, um eine spezifische Facette des so schillernden...