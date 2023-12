Zentralhaltestelle Chemnitz: In ehemaligen McDonald’s sollen Polizei und Ordnungsamt einziehen

Die Anlaufstelle in der Chemnitzer Innenstadt ist schon länger im Gespräch. Immobilieneigentümer Kurt Krieger bestätigt den Plan nach dem Auszug der Fastfood-Kette nun. Und die Stadtverwaltung?

Spätestens zur Kulturhauptstadt 2025 wollen Polizei und Ordnungsamt in der Stadt präsent sein und einen Anlaufpunkt auch für Besucher bieten. Diese Absicht wurde in den letzten Monaten von verschiedenen Seiten geäußert, zuletzt vom Chemnitzer Polizeipräsidenten Carsten Kaempf in einem Interview, in dem es um eine neue Einsatzgruppe in der...