Zigarettenraub in Chemnitz: Unbekannter greift Raucher an und nimmt Zigarettenschachtel mit

In Schloßchemnitz wurde ein 47-Jähriger von einem Mann wegen ein paar Zigaretten angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen Raubs und sucht Zeugen.

Noch eine Zigarette wollte ein 47-Jähriger am Sonntag gegen 22.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Beyerstraße in Schloßchemnitz rauchen, als er von einem Unbekannten attackiert wurde. Aus einer Gruppe heraus sprach ihn der Mann an und forderte die Zigarettenschachtel. Danach schlug er den 47-Jährigen und riss an seiner Jacke. Die...