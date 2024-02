Zwei Unbekannte attackieren am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 69-Jährigen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht die Täter, von denen Personenbeschreibungen vorliegen.

Chemnitz.

Die Kriminalpolizei sucht zwei Männer. die im Verdacht stehen, am Samstag gegen 20.45 Uhr an der Bushaltestelle Bahnhofstraße einen 69-jährigen Mann angegriffen zu haben. Der später Geschädigte hatte den Angaben zufolge den Hauptbahnhof verlassen und war in Richtung Bahnhofstraße gegangen, als er von einem jungen Unbekannten zur Herausgabe einer Zigarette aufgefordert wurde. Als dies der 69-Jährige verweigerte, zog der Angreifer ein Springmesser und bedrohte damit den Senior. Ein weiterer Unbekannter kam hinzu, drohte dem Geschädigten Schläge an. Ein Zeuge, der ebenso unbekannt ist, ging dazwischen, woraufhin der 69-Jährige ohne Verletzungen fliehen und die Polizei verständigen konnte.