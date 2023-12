1,25 Millionen Euro Zuschuss für Radweg im Erzgebirge

Die Verbindung zwischen Thum und Herold ist seit Langem ein Thema. Nun rückt der Baustart tatsächlich näher.

Mit einer erfreulichen Nachricht hat Thums Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) die Stadträte in der letzten Sitzung im Jahr 2023 überrascht: „Wir haben den Fördermittelbescheid für den Radweg nach Herold erhalten.“ Dieser sei 1,25 Millionen Euro schwer, so Mauersberger weiter. Damit könne die Kommune im Januar in die Ausschreibung...