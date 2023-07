An Eliteschule des Wintersports im Erzgebirge wird bald in Containern unterrichtet

An der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal wird voraussichtlich ab Oktober teils in Containern unterrichtet. Einem entsprechenden Bauantrag hat der Stadtrat zugestimmt. Es geht um eine Schulcontaineranlage als Übergangslösung während umfangreicher Baumaßnahmen an der Außenstelle des Annaberger Landkreisgymnasiums „St. Annen“.