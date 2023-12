Annaberger Berufsinformationszentrum bleibt an diesem Dienstag zu

Wegen verschiedener Veranstaltungen kann die Einrichtung am 19. Dezember nicht für Besucherverkehr öffnen

An diesem Dienstag, 19. Dezember, bleibt das Berufsinformationszentrum (BIZ) in Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43, für den Besucherverkehr geschlossen. Grund ist laut einer Information, dass es wegen mehrerer interner Veranstaltungen nicht möglich sei, zu den gewohnten Zeiten an diesem Tag zur Verfügung zu stehen. Ab Donnerstag, 21....