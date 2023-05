Brand in Küche: Feuerwehren rücken nach Cranzahl aus

Die freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Sehmatal und die Freiwillige Feuerwehr Buchholz sind am Mittwochmorgen wegen eines Brandes in Cranzahl ausgerückt. Wie die Buchholzer Kameraden via Facebook informieren, waren die Helfer wegen einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung an der Karlsbader Straße alarmiert worden.