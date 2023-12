Brand in Mehrfamilienhaus in Geyer

Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Schaden von annähernd 5000 Euro aus. Genaueres soll ein Brandursachenermittler herausfinden.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße der Freundschaft sind am Mittwochabend die freiwilligen Feuerwehren aus Geyer und Ehrenfriedersdorf alarmiert worden. Nach Angaben der Feuerwehren war der Brand in einer Sauna in einem Keller ausgebrochen. Durch schnelles Eingreifen habe Schlimmeres verhindert werden können. Zuvor hatte nach...