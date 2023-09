Brennende E-Autos halten Einsatzkräfte im Erzgebirge in Atem

Ein nächtlicher Alarm in Bärenstein hat es für die Brandbekämpfer aus mehreren Orten in sich. Eine Fotovoltaikanlage sorgt zusätzlich für Anspannung.

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in Bärenstein: Etwa eine Stunde nach Mitternacht haben auf einem Gelände an der Oberwiesenthaler Straße zwei Elektroautos und ein Carport in Flammen gestanden. Das Feuer konnte zwar relativ schnell gelöscht werden. Der Einsatz hatte es für die rund 60 beteiligten Einsatzkräfte...