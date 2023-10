Dem Welterbe auf der Spur: Welterbe-Akteure auf Entdeckertour in Annaberg-Buchholz

Mit 17 deutschen und 5 tschechischen Bestandteilen bildet die Montanregion einen flächenmäßig großen Welterbe-Standort. 40 Akteure trafen sich nun zur Vernetzung in Annaberg.

„Mehr Annaberg-Buchholz an einem Tag geht nicht“, lacht Judy Seidel. Als Leiterin der Touristinformation in Annaberg-Buchholz hat sie in Kooperation mit dem Tourismusverband Erzgebirge die dritte Welterbe-Entdeckertour organisiert.