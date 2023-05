Die besondere Version von einem Drei-Gang-Menü im Erzgebirge

Schwammesupp im Fichtelberghaus, Brotzeitteller in der "Naturbaude Eschenhof" und Dessert in "Dr Schachtelbud". Warum bei diesen Leckereien am Fichtelberg am Samstag keiner Kalorien zählen muss.

Kennen Sie dieses schlechte Gewissen auch, wenn es in einem erzgebirgischen Gasthaus wieder einmal viel zu gut schmeckt? Der Hosenbund danach noch mehr kneift? Wanderguide Jana Kowarik aus Oberwiesenthal und Gastronomen am Fichtelberg bieten die Lösung: Ihr Drei-Gang-Menü (kein Schreibfehler) landet definitiv nicht auf den Hüften. Warum nicht?... Kennen Sie dieses schlechte Gewissen auch, wenn es in einem erzgebirgischen Gasthaus wieder einmal viel zu gut schmeckt? Der Hosenbund danach noch mehr kneift? Wanderguide Jana Kowarik aus Oberwiesenthal und Gastronomen am Fichtelberg bieten die Lösung: Ihr Drei-Gang-Menü (kein Schreibfehler) landet definitiv nicht auf den Hüften. Warum nicht?...