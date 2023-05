Diebe stehlen in Elterlein Tasche samt Inhalt aus geparktem Auto

Auf Diebestour waren unbekannte Täter am Freitag in Elterlein. Nach Angaben der Polizei haben sie in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr die rechte hintere Scheibe eines an der Zwönitzer Straße geparkten Pkw Skoda eingeschlagen und eine auf der Rücksitzbank abgelegte Tasche mit Geldbörse, Medikamenten und persönlichen Gegenständen entwendet....