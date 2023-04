Dreiste Selbstbedienung an Blumenrabatten

Kein Zweifel - trotz der bescheidenen Temperaturen in den vergangenen Tagen: Der Frühling hat Einzug gehalten in der Stollberger Innenstadt. Bunte Blüten sollen Farbe in die Straßen und auf die Plätze bringen. Doch die Freude darüber ist nicht gänzlich ungetrübt.