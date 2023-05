Einblicke in "alpinen Skizirkus": Sportschau-Kommentator Bernd Schmelzer kommt ins Erzgebirge

Ein prominenter Ski-Experte wird am 17. Mai in Crottendorf erwartet. Bernd Schmelzer, bekannt als Kommentator der ARD-Sportschau, kommt ins Lifthäusl des Wintersportvereins Crottendorf. Er wird dort ab 19 Uhr aus seinem Buch "Ja, was macht er denn da?!" lesen. Es schließt sich eine offene Gesprächsrunde an.