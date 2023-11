Einsatz für heimisches Holz: Handwerksmeister aus dem Erzgebirge gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Der Scheibenberger Zimmerermeister Ralf Kretschmar setzt mit seinem Unternehmen auf Holz aus dem Erzgebirge. Schon Jahre bevor ein neues Haus entsteht, beginnt alles mit einem Termin im Wald.

Er plant seine Holzvorräte zwei, drei Jahre im Voraus. Nur so kann der Scheibenberger Zimmerermeister Ralf Kretschmar mit seinem Unternehmen zum Großteil Holz aus dem Erzgebirge verwenden. „Ich gehe mit in den Wald, schaue mir die Bäume vor Ort an und gebe vor, welche Qualität und Länge wir benötigen“, sagt er. Ein Aspekt, weshalb der...