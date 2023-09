Entgegen dem Trend: Tierarztpraxis im Erzgebirge setzt auf Wachstum

Alexander Armbrecht und seine Kollegen in Schlettau stehen kurz vor einem Umzug. 200.000 Euro wurden in die Ausstattung neuer Praxisräume investiert. Welche Pläne das Team damit verbindet.

Dem Tierarztmangel auf dem Land will ein Praxisteam in Schlettau etwas entgegensetzen. In wenigen Tagen werden Alexander Armbrecht und seine Kollegen den Umzug an einen neuen Standort in der Stadt meistern, der mit einer erheblichen Investition einhergeht.