Erzgebirge: Handwerker lassen sich über die Schulter schauen

Schaulustige nutzen den Tag des traditionellen Handwerks, um einen Figurenmacher, eine Goldschmiedin, einen Hufschmied, eine Sockenmacherin und andere Handwerker am Arbeitsplatz zu besuchen.

Die Türglocke zum Ladengeschäft Lahl-Massefiguren in Annaberg-Buchholz läutet bereits am Samstag in einer Tour. Die Resonanz ist riesig. Inhaber Konstantin Brückner steht mit Arbeitsschürze und Schiebermütze auf der Treppe, die zur kleinen Werkstatt führt. Er umreißt kurz die Firmengeschichte Lahls. Erzählt, wie seine Familie zum Inventar...