Frack statt Jacke und Dreispitz statt Zylinder: So sehen die neuen Uniformen der Oberwiesenthaler Postkutscher aus

Die erste Saison nach der Frischekur der Oberwiesenthal Postkutsche ist ein voller Erfolg gewesen. Die jeweils drei Touren an den 18 Fahrtagen waren nahezu ausgebucht.

Mozart, Timon, Napoleon, Equator – Am Tag der deutschen Einheit hat Christoph Kaufmann die vier Pferde noch einmal angespannt. Letztmalig in diesem Jahr war Fahrtag der Oberwiesenthaler Postkutsche. „Insgesamt hatten wir 18 Fahrtage und wir waren eigentlich immer ausgebucht“, sagt Michael Pause, der auch am Dienstag als Postillion dabei war....