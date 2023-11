Getzen-Rodeo: Wie eine kleine Truppe Extremes stemmt

Die zehnte Auflage werden Tausende live verfolgen. Definitiv. Mehr als 7000 Karten sind bereits online verkauft, sagt Falko Haase. Bei der Frage nach dem Budget, das der Verein heute benötigt, zögert er kurz: "Es ist eine Viertelmillion. Okay, das könnt ihr schon schreiben." Der Grießbacher, selbst einmal erfolgreicher Endurofahrer, ist überzeugt, dass die Rechnung des Vereins auch dieses Jahr wieder aufgeht. Der Vereinschef rechnet mit 10.000 Besuchern: "Gewinn machen wir nicht. Auch wenn das viele denken, weil Red Bull die Veranstaltung präsentiert." Der Online-Fernsehsender wird live übertragen. Die Kosten dafür trägt der Werbegigant der roten Brause selbst.

Speckschwarte, Buttermilchrinne, Brutzelrand, Kartoffelreibe sind vier von 14 Abschnitten, die das Getzen-Rodeo so einmalig machen. Premiere hatte es im November 2006. Mit geringen finanziellen Mitteln eröffneten die Jungs vom Bauwagen-Verein, einem Grießbacher Motorsportverein, die Show damals mit zwei Dutzend Fahrern.

Falko Haase, sozusagen der Erfinder des härtesten deutschen Hardenduro-Rennens, und die anderen 23 Mitglieder des kleinen Vereins mitten im Erzgebirge haben geschuftet - seit Ostern bereits jede freie Minute getüftelt, gesägt, geschraubt und geschaufelt. Ihr Geld verdienen sie als Kfz-Mechaniker, Landwirt, auf dem Bau oder in der Behörde - zwei Rentner komplettieren die Truppe, zu der auch zwei Frauen zählen. Ihren Urlaub verbringen alle gemeinsam seit einer Woche mit dem Markieren der krassen Strecke und dem Aufbau der Absperrungen. Sie bauten das Festzelt auf, sorgten für die Standsicherheit von Bürocontainern und Toiletten. Allein 1200 Absperrgitter schleppten sie durch den Wald. Das Telefon von Falko Haase klingelt fast ununterbrochen. Der 48-Jährige lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen, beantwortet geduldig jede Frage.

Sie sind nur 24 Mitglieder im kleinen Grießbacher Verein. Doch am Freitag starten sie mit einer Weltpremiere beim Finale zur Hardenduro-WM. Was dem Verein die Organisation kostet.

Krasse Rampen dürfen beim Prolog, der am Freitag Premiere hat, natürlich nicht fehlen. Dieter Fröhner sorgt mit guter Handarbeit für besseren Grip. Bild: Kristian Hahn

"Wir sind keine Eventfirma, sondern ein reiner gemeinnütziger Verein." Das zu unterstreichen, ist Matthias Schubert sehr wichtig. Er ist Haases Stellvertreter, kümmert sich um sämtliche Genehmigungen, Absprachen mit Behörden bis hin zu Straßensperrungen. Ehrenamtlich.

Seine Empfehlung - auch wenn es irgendwie witzig klingt: Die Zuschauer sollten am Sonnabend auf die Erzgebirgsbahn umsteigen. "Von der Haltestelle in Scharfenstein bis zum Burgparkplatz sind es gerade mal fünf Minuten Fußmarsch. Besser geht es nicht." Die Straßen rings um die Strecke sind ab Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 20 Uhr, gesperrt. Wer mit dem Auto kommt, kann im Gewerbegebiet von Grießbach beziehungsweise oberhalb auf den dafür ausgewiesenen Wiesen parken.

Die Koordination übernehmen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grießbach eigenständig, wie auch das Catering. "Wir haben immer mehr Aufgaben outgesourced", sagt Matthias Schubert und grinst. Getzen-Rodeo ist mittlerweile irgendwie für alle Grießbacher Ehrensache. Schuberts Tipp Nummer zwei: zeitig kommen.

Neue Grießbacher Erfindung: Ein Prolog vor dem Rennen

Fürs zehnte Getzen-Rodeo wurden mit gepfefferte Zutaten abgeschmeckt: Die Strecke, beispielsweise durch die Getzenpfanne ist schwerer geworden. "Die Zugbrücke im X-Loop zum Finale 2021 haben wir durch ein zwei Meter hohes Wasserrad ersetzt - in Anlehnung an die Grießmühle, die Grießbach einmal hatte. Natürlich läuft am Sonnabend Wasser darüber. Wir haben eine Jokerlane erfunden, die es noch einmal besonders schwer macht. Sie ist für die Zuschauer komplett einzusehen. Die Starter im Finale müssen sie alle fahren.

Und was ist mit der Weltneuheit? Die gibt es am Freitag auf dem Burgparkplatz, bekannt als DKK-Parkplatz. Dort wird erstmals ein Prolog zum Hardenduro-Rennen gefahren. Bei der neuen Grießbacher Erfindung geht es am Abend nur um Geschwindigkeit. Eine Show für alle Fans. (ka)