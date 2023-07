Getzen-Rodeo im Erzgebirge: Countdown zum Finale ist Chefsache

Vier Monate vor dem Finale der Weltmeisterschaft. In Grießbach schrauben und sägen die Getzenköche an Zutaten fürs härteste deutsche Hardenduro-Rennen. Ein Wasserrad am Hang macht′s noch schwerer.

Die Gefahr ist gebannt. Anfang November dürfte definitiv kein Motorsportfan die zehnte Auflage des Getzen-Rodeos in Grießbach verpassen. Dafür sorgt Falko Haase, der Chef persönlich. Der Erfinder des härtesten deutschen Hardenduro-Rennens quasi wechselt täglich die Zahlen am überdimensionalen Countdownzähler auf dem Burgparkplatz (ehemals...