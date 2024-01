Geyerscher Teich im Frost: Unterschätzen hier einige die Gefahr?

Die Minusgrade in der vergangenen Woche haben auch den Stauweiher im Greifensteingebiet zufrieren lassen. Am Sonntag waren es gegen Mittag minus zwei Grad Celsius Lufttemperatur. Die weite Eisfläche ist verlockend.

Skifahren funktioniert im Erzgebirge nur in den oberen Lagen. Skilanglauf und Rodeln – aktuell Fehlanzeige. Was also tun?