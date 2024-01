Wie früher im Erzgebirge: Das Dorf trifft sich nach Feierabend auf der Eisbahn

Mitten in Wiesa ist am Wochenende Eislaufen möglich – sogar unter Flutlicht. Die Organisatoren geben das Geheimnis der Natureisbahn preis.

Vor Jahren war es wohl in jedem Ort möglich, heute ist es schon fast eine kleine Sensation. In der Erzgebirgsgemeinde Wiesa können sich die Kinder in diesen Tagen zum Eislaufen verabreden – mitten im Ort. Dafür haben sich Mitglieder dreier Vereine zusammengetan und mit Unterstützung der Gemeinde eine kleine Eisfläche präpariert. Fürs...