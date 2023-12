Leser helfen im Erzgebirge: Was Bruno sich zu Weihnachten wünscht

Denn Bruno leidet an frühkindlichem Autismus – eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die als schwerste Form der Autismus-Spektrum-Störungen gilt. Sprachentwicklung und Sprachverständnis sind stark eingeschränkt. Gefahren kann er nicht einschätzen. Dennoch wollten ihn seine Eltern in einen ganz normalen Kindergarten schicken. Ein Recht, dass sie jedoch erst vor Gericht erstreiten mussten. Denn die Behörden waren einer anderen Meinung. In der Kindereinrichtung haben sie unterdessen von Anfang an „totale Unterstützung“ erfahren. So war Bruno zunächst zweimal pro Woche zwei Stunden in der Kindertagesstätte. Mittlerweile sind daraus täglich vier Stunden geworden. „Für uns war das überhaupt keine Frage“, sagt Erzieherin Claudia Martin. „Wir sind ein Integrativkindergarten, und wir kennen die Familie schon lange.“

Die Hummeln in der Kindertagesstätte „Am Sonnenhügel“ in Ehrenfriedersdorf sind emsig bei der Sache. Schließlich ist die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr auch für ihre Kindergartengruppe eine Woche kürzer. Alle notwendigen Weihnachtsvorbereitungen müssen aber trotzdem erledigt werden: kochen, backen, Geschenke basteln. Mittendrin im emsigen Treiben: der fünfjährige Bruno. Durchaus keine Selbstverständlichkeit für das jüngste der fünf Kinder von Nicole und David Böhm.

Möglich macht den Kindergartenbesuch Angelika Meyer. Die Thumerin, die viel Erfahrung als ehemalige Tagesmutter mitbringt, ist die Alltagsbegleiterin des Fünfjährigen und „eine sehr innige Bezugsperson“ für ihn geworden, sagt Nicole Böhm und schickt umgehend hinterher: „Wir sind ihr sehr dankbar für ihre Arbeit mit Bruno. Das ist nichts Selbstverständliches für uns.“ Angelika Meyer nimmt ihn jeden Morgen gegen 7.15 Uhr am Kindergarten in Empfang. So kann er in Ruhe ankommen, bevor dann nach und nach die anderen Mädchen und Jungen eintreffen. In den folgenden vier Stunden hilft sie ihm bei allem: beim Zähneputzen genauso wie beim Basteln beispielsweise. Dabei arbeitet sie seit einiger Zeit auch mit Bildern, um das Sprachverständnis bei dem Fünfjährigen zu fördern. So weiß Bruno schon, wenn ihm Angelika Meyer das Bild mit den Kindern zeigt und es ihm erklärt: Jetzt geht es zu den Spielgefährten.

Die Sympathie hat gleich gestimmt

„Die Sympathie zwischen uns hat zum Glück gleich gestimmt“, erinnert sie sich an die ersten Begegnungen. „Er hat meine Hand genommen, und ich konnte ihn auf den Arm nehmen.“ So sind sie längst ein gutes Team geworden, das sich gegenseitig vertraut – so wie bei den wichtigen Weihnachtsvorbereitungen zum Beispiel. Denn nachdem die Kinder in der vorigen Woche mit Pinseln und Farbe ihre Wunschzettel gemalt haben, waren sie in dieser Woche beim Weihnachtsmannhaus mit dem großen Briefkasten.