Luther-Film im Lotterhof: Vorführung mit historischer Technik

Am Reformationstag soll es ein besonderes Filmerlebnis in dem historischen Gebäude in Geyer geben.

Ein besonderes Film-Erlebnis soll es am Reformationstag im historischen Lotterhof von Geyer geben. Dort wird der Cranzahler Chronist Stefan Groß einen alten Film über das Wirken Luthers im 16. Jahrhundert zeigen – und zwar mit historischer Vorführtechnik, wie die Veranstalter vom Förderverein Kulturmeile Geyer-Tannenberg ankündigen. Beginn...