Maria und Josef geben sich im Erzgebirge das Ja-Wort

Sie haben in den Weihnachtsmetten Maria und Josef in der Kirche in Herold gespielt. Jetzt werden Deborah Kröhnert und Chris Wolf wirklich ein Paar, denn sie heiraten am Samstag.

Es sind noch gut vier Monate und dann wird vielerorts wieder „Stille Nacht, Heilige Nacht" gesungen. Dann ist Weihnachten. Das Fest der Freude. Ganz große Freude kommt auch jetzt bei den Heroldern Deborah Kröhnert und Chris Wolf auf. Denn beide jungen Leute heiraten, geben sich am 26. August das Ja-Wort in einer Kirche im Erzgebirge. Bei dem...