Mit der höchstgelegenen Skibörse kann der Winter im Erzgebirge starten

An der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal verwandelt sich am Sonnabend die Turnhalle in einen überdimensionalen Verkaufsraum. Warum man früh aufstehen sollte.

Älter als zehn Jahre sollten Ski alpin aus zweiter Hand nicht sein. Das empfiehlt Jana Kowarik den Schnäppchenjägern für den Start in die Wintersaison. „Es ist ganz einfach eine Sicherheitsfrage. Auch wenn Ski und speziell die Bindungen vielleicht noch gut aussehen. Sie könnten brechen.“ Älter als zehn Jahre sollten Ski alpin aus zweiter Hand nicht sein. Das empfiehlt Jana Kowarik den Schnäppchenjägern für den Start in die Wintersaison. „Es ist ganz einfach eine Sicherheitsfrage. Auch wenn Ski und speziell die Bindungen vielleicht noch gut aussehen. Sie könnten brechen.“