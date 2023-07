Mit Kindern im Erzgebirge auf Tour: Vier Routen für Familien und ein Geheimtipp

Ferienzeit ist Ausflugszeit. Und Badewetter ist laut Deutschem Wetterdienst in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Eine Alternative, um mit Kindern etwas an der frischen Luft zu unternehmen, sind Touren auf Lehrpfaden und anderen Erlebniswegen. Hier sind Tipps im Raum Annaberg.