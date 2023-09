Mundartwort 2023 und ein Tippschein aus Hessen

Von A wie Ardäppelquetsch bis U wie Ufntopp. Wie heißt Ihr Lieblingswort in erzgebirgischer Mundart? Die Abstimmung läuft bis zum 22. Oktober.

Hätte Hanni Arnold auf ihrem Tippschein hinter dem Wohnort nicht Hessen in Klammern geschrieben, wäre er nach dem Auszählen vermutlich in der Box verschwunden. Wie kommt ausgerechnet die Seniorin aus Echzell dazu, sich an der Abstimmung zum Mundartwort des Jahres 2023 zu beteiligen? Der journalistische Spürsinn ist geweckt. Die fast...