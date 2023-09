Neues Gesundheitsangebot im Erzgebirge: Warum Linkshirne und Rechtshirne gleichermaßen Bewegung brauchen

Mareike Maschke eröffnet am 1. Oktober an der Großen Kirchgasse in Annaberg offiziell ihre neue Praxis für Osteopathie und Kinesiologie. Der Blickfang des Raumes: eine riesige Blumenwiese an der Wand. Für die begeisterte Barfußgeherin ein Muss bei der Einrichtung. Bild: Ronny Küttner