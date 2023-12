Oberwiesenthal: Diebe brechen in Baustoffhandel ein und reißen Tresor von der Wand

Die Täter richteten einen Schaden von rund 5000 Euro an. Um an ihre Beute zu gelangen, mussten sie rohe Gewalt anwenden.

Sie hatten es auf Bargeld abgesehen und gingen mit roher Gewalt vor: Unbekannte Täter sind in Oberwiesenthal in einen Baustoffhandel eingebrochen. Nach Angaben der Polizei befindet sich das Unternehmen an der Annaberger Straße. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr und Freitag, 7.45 Uhr. Die Diebe seien durch ein...