Protest im Erzgebirge am Mittwoch: Polizei meldet Unfall bei Landwirte-Demo - Landkreis zieht erste Bilanz

Auch am Mittwoch gehen die Proteste der Bauern und derer, die sich ihnen angeschlossen haben, weiter. Außerdem hat der Bahnstreik begonnen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die aktuellen Ereignisse im Erzgebirgskreis.

Im Erzgebirgskreis und sachsenweit werden auch am Mittwoch die Protestaktionen fortgeführt. Was wo an diesem Tag, an dem außerdem die Lokführer der Bahn in Streik treten, passiert, fasst „Freie Presse“ zusammen.