Proteste im Erzgebirge: Wie der Mittwoch lief und mit welchen Sperrungen am Donnerstag zu rechnen ist

Der dritte Protesttag hat für viele Autofahrer eine Verschnaufpause bedeutet. Denn am Mittwoch blieben zahlreiche Straßen frei. Das könnte sich am Donnerstag wieder ändern. Was droht - ein Überblick.

Im Erzgebirgskreis sind auch am Mittwoch die Protestaktionen fortgeführt worden. Auffällig: An Tag drei gab es deutlich weniger Blockaden in der Region als an den Vortagen. Zahlreiche Straßen blieben vormittags frei, so die Zufahrten zur A 72 bei Stollberg, die B 169 im Bereich des Schneeberger Lidl-Marktes, der Auer Autobahnzubringer und die...