Prozess: JVA-Beamter gesteht verbotene Liebe mit Gefangener

Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein Erzgebirger soll eine Gefangene in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz zweimal sexuell missbraucht haben. Am Mittwoch wurde vor dem Chemnitzer Amtsgericht verhandelt. Nach zwei Stunden musste der Prozess jedoch unterbrochen werden. Während der Justizvollzugsbeamte die Taten bestritt und eine Verschwörung annahm,...