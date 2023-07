Rallye Balkan: Zwei junge Erzgebirger starten ins Abenteuer ihres Lebens

Sie sind seit der Schulzeit ein Team, jetzt starten sie in ihr größtes Abenteuer: Max Tschammerhöl und Moritz Hentschel (v. l.) wissen nicht, was sie die nächsten Tage erwartet. Genauso möchten sie es. Die beiden nehmen am Pothole Rodeo Balkan teil. Foto: Ronny Küttner