Rosali zur schönsten Ziege im Erzgebirge gekürt

Rosali ist die schönste des Erzgebirges. Mit knapp 80 Kilogramm, einem tadellosen Fellkleid und dem gestandenen Modelalter von drei Jahren heimste die Geiß der Rasse Weiße Deutsche Edelziege den Sieg in der Neuauflage des Wettbewerbs für meckernde Vierbeiner ein. Sie setzte sich am Wochenende beim 21. Ziegentreffen in Steinbach gegen 33...