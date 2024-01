Schatzsuche im Erzgebirge: Haben Restauratoren in Elterlein Barbara Uttmanns Klöppelsäcke gefunden?

Das ehemalige Wohnhaus der erfolgreichen Unternehmerin war fast schon der Abrissbirne preisgegeben. Doch nun haben sich Restauratoren des Ensembles angenommen und wertvolle Fundstücke freigelegt.

Hat Barbara Uttmann, die als eine der ersten Händlerinnen und Verlegerinnen für Spitzen und Borten gilt, eigentlich selbst geklöppelt? Sind es möglicherweise also ihre Klöppelsäcke, die in ihrem ehemaligen Haus in Elterlein Jahrhunderte überdauert haben und jetzt entdeckt wurden? Nur zwei der spannenden Fragen, die das in seinen Ursprüngen...