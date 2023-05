Schleuser am Werk: Polizei stoppt im Erzgebirge illegale Einreisen

Junge Syrer, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind, wurden in Wiesa bei einer Polizeikontrolle entdeckt. In Marienberg meldeten sich Landsmänner selber bei den Beamten.

Wiesa/Marienberg. Mehrere Fälle von illegaler Einreise haben jetzt die Bundespolizei im Erzgebirge beschäftigt. So wurde in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr die Bundespolizeiinspektion Chemnitz vom Annaberger Revier informiert, dass Polizisten beim Kontrollieren eines VW Passat mit deutscher Zulassung in Wiesa vermutlich unerlaubt eingereiste Personen entdeckt hätten. Nur der Fahrer, ein Syrer, habe sich mit einem gültigen Aufenthaltstitel ausweisen können. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht der Einschleusung und der unerlaubten Einreise. Alle Personen wurden zunächst aufs Bundespolizeirevier nach Schmalzgrube gebracht. "Die vier syrischen Staatsangehörigen im Alter von 18, 19 sowie zweimal 21 Jahren äußerten ein Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz weitergeleitet", war von der Bundespolizei zu erfahren. Der 31-jährige Schleuser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Erst am Freitag hatten sich drei syrische Staatsangehörige im Alter von 18, 22 und 29 Jahren auf dem Polizeirevier in Marienberg gemeldet. Sie gaben an, am selben Tag ins Bundesgebiet gekommen zu sein. Bei ihnen bestätigte sich ebenfalls die unerlaubte Einreise. Die drei äußerten ein Schutzersuchen und wurden ebenso an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Chemnitz weitergeleitet. (urm)