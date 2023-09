Schnitz-Event, Kartoffelfest und Oldtimer gibt’s auch: Das bietet das Wochenende im Raum Annaberg

Am ersten Herbstwochenende geht es vielerorts unter freiem Himmel rund. An einem neuen Holzfigurenpfad genauso wie beim Tierheimfest. Aber eine „Große schwarze Nacht“ zum Tanzen gibt’s auch.

Das erste Herbst-Wochenende naht. Wer nicht nur in die Schwamme gehen will, findet im Raum Annaberg genug Ausflugstipps. Angefangen vom Kartoffelfest übers Tierheimfest bis zu einem Schnitz- und Kettensägen-Event in Geyer. Dort entsteht etwas Neues für Ausflügler.