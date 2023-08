Schulanfang im Erzgebirge: Bei diesem Fest überlassen Mütter nichts dem Zufall

Was steckt am Sonnabend drin in den Zuckertüten? Sind Süßigkeiten erlaubt? Und warum haben Kinder hierzulande einen entscheidenden Vorteil, den ihre Eltern verteidigen?

Sechs Ecken und 15 Zentimeter Vorteil verspielen Eltern nicht leichtfertig. Erzgebirger hatten und haben die größten Zuckertüten: Im Osten sind sie traditionell eckig und 85 Zentimeter groß. Darauf – und deshalb auch auf viel mehr Inhalt – können sich Schulanfänger im Erzgebirgskreis freuen. Wogegen im Westen die Erstklässler immer noch...