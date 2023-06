Schwarzer VW in Crottendorf fährt Schlangenlinien

Ein schwarzer VW hat am Donnerstag in Crottendorf für Aufsehen gesorgt. Ein Zeuge informierte gegen 10.50 Uhr die Polizei, dass ein vor ihm auf der Annaberger Straße in Richtung Walthersdorf fahrender Pkw Schlangenlinien fuhr und dabei auch mehrmals auf die Gegenfahrspur geriet. Beamte konnten den Wagen wenig später in der Zschöppelstraße in...