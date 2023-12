Silvester auf dem Fichtelberg: Skifahren, Party, Glockenklang

Oberwiesenthal ist für den Jahreswechsel gerüstet. Für einige Silvesterangebote im Kurort sollten sich die Besucher allerdings warm anziehen.

Wer zum Jahresausklang hoch hinaus will, der kann zum Feiern nach Oberwiesenthal fahren. Am Fichtelberg startet schon am Sonntagvormittag eine besondere Silvesterparty unter freiem Himmel. Am Hauptskihang, auf dem alpines Skivergnügen sogar bis 23 Uhr möglich ist. Dazu gibt es Musik an der Freilichtbühne. Gefeiert werden soll bis 2 Uhr am...