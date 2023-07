Sommermusik im Erzgebirge: Chor von der Nordseeküste singt in Sankt Annen

Die Sankt Annenkirche verwandelt sich im Sommer wieder regelmäßig in einen Konzertsaal. Nach Blockflöten- und Kammermusik steht in der beliebten Reihe „Sommermusik in Sankt Annen“ an diesem Samstag Chormusik auf dem Programm. Mit besonderen Gästen: der Evangelischen Stadtkantorei Bremerhaven unter Leitung von Eva Schad.