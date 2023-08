Stadtrat von Thum soll Kita-Beiträge anheben

Auf Eltern in der Kleinstadt im Erzgebirge und in den Ortsteilen kommt wohl eine Erhöhung zu. Thema ist am Mittwoch auch das neue Feuerwehrdepot.

Eltern, deren Nachwuchs in Kindertagesstätten in Thum, Herold und Jahnsbach betreut wird, müssen sich wohl auf höhere Beiträge einstellen. Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung liegt dem Stadtrat am Mittwochabend zum Beschluss vor. Nachdem die bisher letzte Anpassung 2017 erfolgt sei, führe nun kein Weg an einer Anhebung vorbei, heißt... Eltern, deren Nachwuchs in Kindertagesstätten in Thum, Herold und Jahnsbach betreut wird, müssen sich wohl auf höhere Beiträge einstellen. Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung liegt dem Stadtrat am Mittwochabend zum Beschluss vor. Nachdem die bisher letzte Anpassung 2017 erfolgt sei, führe nun kein Weg an einer Anhebung vorbei, heißt...